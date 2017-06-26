В парке Центра Гейдара Алиева прошел урок по тхэквондо (ФОТО)

2017-06-26 15:13 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева накануне был организован очередной урок спорта для детей.

На этот раз урок был посвящен единоборству тхэквондо.

Урок провел двукратный чемпион Европы по тхэквондо, бронзовый призер Кубка мира, 14-кратный чемпион республики, 25-кратный золотой призер международных турниров, заслуженный мастер спорта Илькин Шахбазов.

Урок, в котором приняли участие дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет, прошел в формате мастер-класс и длился более часа. Участникам урока были даны различные рекомендации.

(Текст: Талех Агавердиев)