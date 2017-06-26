Феномен и невероятно эмоциональные краски Абшерона покорили Санкт-Петербург (ФОТО)

2017-06-26 15:16 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге в Музее современного искусства Эрарта проходит выставка азербайджанских мастеров живописи и скульптуры под названием «Рожденные ветром Абшерона». О феномене популярности творчества Абшеронской школы журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева рассказала искусствовед, куратор выставочных проектов Фонда Марджани Мария Филатова, сообщает Trend Life.

- Миссия музея Эрарта - популяризация современного искусства, а вашего фонда - сохранение историко-культурного наследия народов Евразии. Какое место, на Ваш взгляд, в этом наследии занимает сегодня творчество Абшеронской школы?

- Несомненно, Азербайджан – страна, в которой объединились духовные ценности Востока и Запада – занимает важнейшее место в историко-культурном наследии Евразии. На Абшероне издревле формировалась своеобразная культура, воплощенная в характерах людей, их традициях, музыке и танцах, литературе, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Абшеронская земля с ее ярким колоритом породила множество прекрасных художников, чье творчество настолько самобытно, что порой бывает сложно причислить его к какому-то определенному направлению. Искусство азербайджанских мастеров 1960–1980-х годов – явление уникальное по цельности и мультикультурное в своих истоках.

- Расскажите, пожалуйста, как появилась идея проведения выставки в Санкт-Петербурге, как отбирались для нее работы?

- Фондом Марджани ранее проводились выставки азербайджанских художников в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. И постепенно сформировалось понимание важности подготовки более масштабного проекта, посвященного творчеству апшеронских художников. Создавая концепцию, мы решили ограничиться временными рамками – 1960-1980-е годы. Это один из самых ярких периодов мощно развивающегося азербайджанского искусства. Временные границы выставки рассказывают о мастерах лишь одного поколения, однако творчество этих художников, при несомненно существующем объединяющем начале, поражает разнообразием тем и стилистических направлений. Надо отметить, что творчество азербайджанских мастеров знакомо российским любителям искусства старшего поколения. Невероятно эмоциональные, яркие по колориту и часто непривычные по своей тематике произведения Джавада Мирджавадова, Расима Бабаева, Тогрула Нариманбекова, тонкие импрессионистичные холсты Саттара Бахлулзаде, наполненные глубинной архаикой скульптуры Фазиля Наджафова и работы других художников экспонировались на многих всесоюзных выставках в советское время. Сейчас можно сказать, что мы заново открыли для российского зрителя это искусство, и работы художников зазвучали по-новому, но они всё также поражают воображение.

- Насколько экспозиция пересекается с московской выставкой, которая произвела на посетителей огромное впечатление в прошлом году?

- В отличие от Третьяковской галереи, камерное пространство Эрарта дает возможность увидеть за достаточно короткое время все работы, что способствует ощущению органичности емкой экспозиции, здесь явно присутствует диалог произведений друг с другом и со зрителем. Некоторые крупные холсты, заполняющие собой все пространство стены от потолка до пола, оказываются максимально приближены к зрителю. Появляется даже элемент интерактивности, театрализации – посетитель, вошедший в залы, оказывается в максимальной близости к живописным холстам и скульптурам, он вовлекается в многокрасочное действо, рожденное азербайджанскими художниками, и оттого впечатление оказывается ещё более полным. Отбор произведений для проекта был достаточно сложным и долгим. Совместно с кураторами проекта Ольгой Полянской, Эмином Мамедовым и Ширин Меликовой постепенно создавалась концепция будущей экспозиции. Перечень художников сформировался достаточно быстро, поскольку единогласно были выбраны сильнейшие. Сложнее оказалось с выбором самих произведений, ведь талантливые мастера создали множество прекрасных работ. Большинство работ представителей Апшеронской школы были привезены из Баку – это холсты Джавада Мирджавадова, Расима Бабаева, Тофика Джавадова (в том числе его огромное полотно «Нефтяники», ставшие открытием для москвичей и жителей Санкт-Петербурга), работы Ашрафа Мурада и монументальные скульптуры Фазиля Наджафова.

- Как расцениваете культурные мосты между Азербайджаном и Россией?

- Несмотря на то, что сейчас Россия и Азербайджан – это разные государства, мы остаемся добрыми соседями. Подтверждение этому – крепкие историко-культурные связи двух государств. Мы были гражданами одной страны. Многие азербайджанские художники учились не только в Бакинском художественном училище имени Азима Азимзаде, но и продолжали свое образование в Москве и Ленинграде. Однако, это не помешало Азербайджану сохранить свои национальные и культурные корни. Этот национальный фактор стал движущей силой для создания самобытного искусства. И если раньше, в советское время творчество азербайджанских художников воспринималось во многом в контексте общесоюзного культурного развития, то сейчас особенно видно, что искусство это развивалось совершенно по-своему. Так, например, во времена, когда соцреализм считался главной и единственно верной, поощряемой государством, формой выражения, мастера Абшеронской школы создавали необычные работы, представляя свое национальное искусство. Сейчас культурное сотрудничество между Россией и Азербайджаном очень активно. В Азербайджане постоянно проводятся саммиты, форумы и конференции, на которые приглашаются специалисты со всего мира и в том числе из России, происходит обмен опытом во многих сферах. Взаимный диалог, доверие и постоянный интерес друг к другу рождает новые варианты сотрудничества, ведет к созданию замечательных совместных проектов и наполняет мир новыми красками. Поэтому мне хотелось бы особо поблагодарить Музей современного искусства Эрарта за возможность организации выставки «Рожденные ветром Абшерона».