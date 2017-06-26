Неопределенность в связи с председательством Аграмунта в ПАСЕ продолжается

2017-06-26 15:37 | www.apa.az | 3

Как сообщает европейское бюро АПА, так как во внутренних процедурных правилах ПАСЕ не предусмотрены положения об отстранении президента, вице-президентов и председателей комитетов Ассамблеи от должности до истечения срока их полномочий и Бюро ПАСЕ не может отстранить от должности президента Педро Аграмунта, сегодня утром в Бюро ПАСЕ, а также на пленарном заседании были обсуждены пути выхода из ситуации.

Ожидается, что в связи с этим на завтрашнем пленарном заседании ПАСЕ будет обсужден специальный отчет.

Выступившие на сегодняшнем пленарном заседании некоторые депутаты призвали отстранить Педро Аграмунта от должности, избрать нового президента Ассамблеи, а также в кратчайшие сроки урегулировать сложившийся кризис. В то же время на сегодняшнем заседании Бюро ПАСЕ был также поднят вопрос избрания нового президента на октябрьской сессии структуры.

Наряду с этим, часть членов группы Европейской Народной Партии в ПАСЕ выступила за изменение внутреннего устава Ассамблеи в связи с указанным вопросом, но применить это изменение в отношении не нынешнего, а будущего председателя.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт хоть и принял участие в заседании Бюро, на сегодняшнее пленарное заседание не присоединился.

Также он не сделал каких-либо заявлений журналистам после выхода с заседания Бюро.

Председательствовали на пленарном заседании вице-президенты.