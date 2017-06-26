В Агдаше столкнулись 2 автомобиля, один человек погиб, еще 6 пострадали

2017-06-26 15:54 | www.apa.az | 4

Как сообщает местное бюро АПА, ДТП было зарегистрировано сегодня примерно в 13:00 на территории села Пирезе.

Автомобиль марки «ВАЗ 2107», которым управлял житель села Гараоглан Мамедов Турал Халеддин оглу (1999 г.р.), столкнулся с автомобилем марки «Hyundai-Sonata», за рулем которого находился житель послека Вендам Габалинского района Рашидов Эльшан Алисаиб оглу (1978 г.р.).

От полученных ранений водитель «ВАЗ 2107» Мамедов Турал скончался на месте происшествия. Его пассажиры, жители села Гараоглан – Бехдубов Эльгюн Аловсат оглу (2003 г.р.), Мамедов Эльсавар Фахреддин оглу (2001 г.р.), Байрамов Шукюр Зардаби оглу (1997 г.р.), Байрамов Субхан Азиз оглу (2000 г.р.), Мамедов Валех Вейсаль оглу (1999 г.р.), житель Габалинского района Рашидов Эльшан Алисахиб оглу (1978 г.р.) получили травмы различной степени. Они были доставлены в Центральную больницу Агдашского района.

По факту в Отделе полиции Агдашского района ведется расследование.