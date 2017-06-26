В парке Центра Гейдара Алиева прошел шахматный турнир – ФОТО

2017-06-26 15:52 | www.oxu.az | 2

В парке Центра Гейдара Алиева 25 июня состоялся шахматный турнир среди детей.

Как передает Oxu.Az, в турнире приняли участие дети в возрасте от 5 до 16 лет. В турнире, который продлился более двух часов, участвовало свыше 100 заранее прошедших регистрацию участников.

Контроль над турниром осуществляли судья международной категории Улькер Умудова и преподаватели шахматного клуба «Аг ат» (Ağ At).

Победители турнира: 1-ое место – Канлы Алперен, 2-ое – Иззет Гулиев, 3е – Исмаил Гурбанов.

Победители были награждены сертификатами и медалями.

Целью мероприятия являлась эффективная организация досуга детей и подростков, любителей шахмат на открытом воздухе.

С.Б.

