В МИД Бахрейна пригрозили Катару "экстренным вмешательством" стран региона

2017-06-26 15:53 | www.trend.az | 4

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару "экстренным региональным вмешательством", если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона, передает РИА Новости.

"Катар должен либо придерживаться системы, действующей в регионе, и общих договоренностей об обороне со странами региона и двусторонних - с крупным мировым партнером, либо его ждет экстренное региональное вмешательство", - написал Аль Халифа в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Катар пошел на военное обострение ситуации, пригласив в страну иностранных военных после возникновения дипломатического конфликта с соседними странами.

"Основа конфликта с Катаром лежит в политической плоскости и безопасности, в нем не было военной составляющей, наличие иностранных армий и бронетехники - это военное обострение, за которое несет ответственность Катар", - написал он в своем микроблоге в социальной сети.

По его словам, вхождение Дохи в блок с государствами вне региональной структуры и поддержка террористических организаций наносит ущерб договоренностям со странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта ранее передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается 10 дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.