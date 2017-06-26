Бахрейн пригрозил Катару военным вмешательством

2017-06-26 16:08 | www.oxu.az | 2

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару «экстренным региональным вмешательством», если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Катар должен либо придерживаться системы, действующей в регионе, и общих договоренностей об обороне со странами региона и двусторонних — с крупным мировым партнером, либо его ждет экстренное региональное вмешательство», — написал Аль Халифа в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Катар пошел на военное обострение ситуации, пригласив в страну иностранных военных после возникновения дипломатического конфликта с соседними странами.

«Основа конфликта с Катаром лежит в политической плоскости и безопасности, в нем не было военной составляющей, наличие иностранных армий и бронетехники — это военное обострение, за которое несет ответственность Катар», — написал он в своем микроблоге в социальной сети.

По его словам, вхождение Дохи в блок с государствами вне региональной структуры и поддержка террористических организаций наносит ущерб договоренностям со странами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

С.Б.

