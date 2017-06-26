Жемчужина Азербайджана – мугам стал лучшим подарком для Швейцарии (ФОТО)

2017-06-26 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта «Жемчужины азербайджанской культуры» в Ботаническом саду города Базель прошел концерт молодых исполнителей мугама, организованный общественным объединением "Друзья Азербайджана" при содействии Международного центра мугама и посольства Азербайджана в Швейцарии, сообщила Trend Life председатель объединения Арзу Алиева-Боднер.

Главная цель проекта – пропаганда азербайджанской культуры, музыки и искусства, древнего национального наследия в Швейцарии.

В концертной программе приняли участие ханенде Эхтирам Гусейнов и Гюнай Имамвердиева, которые выступили в сопровождении Хаяма Мамедова (кяманча) и Ровшана Гурбанова (тар).

«Азербайджанские исполнители и музыканты подарили швейцарцам незабываемый праздник мугама. Некоторые гости впервые услышали мугам, после концерта не скрывали своих эмоций и говорили, что этот вечер стал для них большим откровением и настоящим подарком высокого музыкального искусства. А некоторые гости из числа музыкантов выразили желание реализовать совместные проекты между странами, а также выступить в Азербайджане, чтобы не только показать свое искусство, но и воочию увидеть традиции и культуру нашего народа», - сообщила Trend Life Арзу Алиева-Боднер, которая много лет живет и работает в Швейцарии.

Еще одна концертная программа, организованная Центром кульутры Азербайджана в Швейцарии под руководством Гасыма Насирова, была представлена в Центре культуры Ono города Берен. Выступление наших ханенде и музыкантов также было встречено овациями большого количества зрителей. Гасым Насиров отметил, что проект станет традиционным и послужит дальнейшему укреплению мостов культуры между Азербайджаном и Швейцарией.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

(Автор: Вугар Иманов)