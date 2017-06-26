Посредством «www.esgeremektub.com» письма доставлены военнослужащим в Бейлагане

2017-06-26 16:26 | www.apa.az | 3

Как сообщает карабахское бюро АПА, в рамках «Дня открытых дверей» посредством сайта «www.esgeremektub.com» написанные гражданами письма были доставлены солдатам.

На мероприятии присутствовали представители ИВ Ходжавендского района, депутат Адиль Алиев, представители сайта «www.esgeremektub.com», группа бывших бойцов и журналистов, члены семей солдат.

Гости ознакомились с бытовыми условиями воинской части, а также пообедали вместе с солдатами в столовой воинской части.

Родители солдат выразили удовлетворение в связи с созданными в воинской части условиями.