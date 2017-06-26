Актер Владимир Этуш попал в реанимацию

2017-06-26 16:21 | www.trend.az | 4

95-летний актер Владимир Этуш госпитализирован в Москве и находится в реанимации, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

"Бытовая травма. Поднимались по лестнице в поликлинику, жена не смогла удержать", - сказал собеседник агенства.

"Спектакль завтра (с участием В.Этуша) будет заменён на другой, без Владимира Абрамовича. Завтра он играть однозначно не сможет", - добавил директор.

Ранее в пресс-службе театра "Интерфаксу" сообщили, что на спектакле "Бенефис" с участием Этуша во вторник ждут присутствия артиста.

Этуш родился в Москве в 1922 году, участник Великой Отечественной войны, в ходе которой в 1943 году получил тяжелое ранение. В 1945 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и начал работать в Театре имени Е. Б. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров.

Среди его киноработ известны роли в комедиях Леонида Гайдая - Саахова в "Кавказской пленнице", инженера Андрея Брунса из экранизации "12 стульев" и стоматолога Шпака из картины "Иван Васильевич меняет профессию".