Найден способ стирать плохие воспоминания

2017-06-26 17:00 | www.oxu.az | 5

Нейробиологи из Колумбийского университета в США и Университета Макгилла в Канаде нашли способ лечения посттравматического стрессового расстройства. Согласно выводам ученых, плохие воспоминания формируются с помощью специфических нейронных процессов. Если повлиять на эти процессы, можно избавить человека от постоянных тревог.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание ScienceAlert.

Человек может переживать произошедшую с ним в прошлом трагедию заново, увидев что-то, что случайно связано с плохими событиями (случайная неассоциативная память). Например, если он был ограблен в темном переулке, где стоял почтовый ящик, то последний становится причиной (триггером) новых тревог. Считается, что причиной этого являются слабые стимулы, порожденные окружающей обстановкой и захватываемые долгосрочной памятью, где они сочетаются с более мощными сигналами, входящими через другую нейронную цепь.

Результаты предыдущих научных работ показали, что оба типа стимулов вызывают неотличимые друг от друга изменения в нервных клетках. Именно поэтому считалось, что невозможно повлиять на случайную неассоциативную память с помощью лекарственных препаратов, не повредив ассоциативную память. Последняя важна для того, чтобы человек в будущем мог избегать потенциально опасных мест или ситуаций. Однако другие специалисты полагали, что механизмы, отвечающие за различные типы воспоминаний, различны.

В качестве объекта исследования нейробиологи использовали животную модель — морского моллюска аплизию (Aplysia). Ученые стимулировали два различных сенсорных нейрона животных, связанных с двигательным нейроном, таким образом, чтобы один участвовал в формировании ассоциативной памяти, а другой — неассоциативной. Оказалось, что в одном случае силу синапса (связи между нейронами) определяли белки классической формы киназы, а в другом — атипичной киназы.

Выборочная блокировка классической киназы препятствовала формированию неассоциативной памяти. По мнению ученых, у позвоночных, в том числе человека, существуют схожие механизмы, что позволит разработать препараты, которые будут блокировать действие триггеров, вызывающих повторные переживания.

С.Б.

