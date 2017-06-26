В Баку обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд (ФОТО)

2017-06-26 17:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку, на территории, именуемой "Совхоз Гюльчулюк", при осмотре одного садового участка был обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 76 мм (ОФ-350), сообщили Trend в понедельник в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Обнаруженный снаряд был вывезен с территории для обезвреживания.

В целом, с первого января текущего года, на территории Азербайджана специалистами ANAMA было обнаружено 5780 неразорвавшихся боеприпасов, а также 191 противотанковых и 30 противопехотных мин.

(Текст: Талех Агавердиев)