В Иране на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, пострадали около 100 человек
2017-06-26 17:04 | www.trend.az | 4
Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в третьем по величине иранском городе Исфахан, пострадали по меньшей мере 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Возгорание произошло в понедельник утром в хранилище серы, уточняет агентство.
По его данным, у большинства пострадавших зафиксировано отравление газом, некоторые отправлены в местные больницы, число госпитализированных не уточняется.
Причина пожара пока не установлена.