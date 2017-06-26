В Иране на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, пострадали около 100 человек

2017-06-26 17:04 | www.trend.az | 4

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в третьем по величине иранском городе Исфахан, пострадали по меньшей мере 100 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Возгорание произошло в понедельник утром в хранилище серы, уточняет агентство.

По его данным, у большинства пострадавших зафиксировано отравление газом, некоторые отправлены в местные больницы, число госпитализированных не уточняется.

Причина пожара пока не установлена.