Азербайджанская элита на вечере клуба "Окно": мир джаза и литературы (ФОТО)

2017-06-26 17:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Bilgah Beach Hotel прошел вечер литературного клуба "Pəncərə" (Окно), сообщила Trend Life писательница Ульвия Гейдарова.

На вечере под названием «Pəncərədən gələn səs» (Голос из окна) приняли участие представители творческой элиты, среди которых были ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, пианист и композитор Фархад Бадалбейли, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель, режиссер и сценарист Анар Рзаев, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заслуженная артистка, телеведущая Наиля Исламзаде, заслуженный артист, актер Джабир Иманов и другие. Ведущей вечера была заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова.

Гостям был представлен видеоролик о деятельности клуба "Pəncərə". Руководитель и учредитель клуба "Pəncərə", писательница и публицист Гюнель Анаргызы рассказала о международном проекте "Карабахские рассказы", который направлен на освещение среди широкой международной общественности истинной причины карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Было отмечено, что недавняя презентация в Вильнюсе (Литва) проекта "Карабахские рассказы" на литовском языке - восьмая по счету: в географию проекта на иностранных языках входят такие страны, как Турция, Германия, Россия, Франция, Швейцария, Венгрия, Сербия. А в рамках деятельности клуба "Pencere" в Баку - это третья встреча с общественностью. Первая была посвящена легендарному поколению шестидесятников, вторая - поэзии и музыке, а нынешняя - джазу.

Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженного деятеля искусств Салмана Гамбарова, исполнителей Самиры Аллахверди, Фуада Асадова и Фарида Алекберова.

Мероприятия клуба "Pəncərə" будут проводиться не реже одного-двух раз в месяц, и охватывать различные темы о культуре, искусстве и литературе.

(Автор: Вугар Иманов)