«Автошские» разборки на Гран-при Азербайджана – ВИДЕО

2017-06-26 17:26 | www.oxu.az | 3

Между двумя пилотами-претендентами на победу на Гран-при Азербайджана «Формулы-1» – Луисом Хемильтоном (Mercedes) и Себастьяном Феттелем (Ferrari) произошел конфликт.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной стало нажатие Хемильтоном на тормоз на последнем повороте.

В результате машина Феттеля задела носом болид Хемильтона. Четырехкратный чемпион мира, не удовлетворившись этим, настиг своего конкурента после поворота и задел колеса болида.

Наиболее важный эпизод произошел на 31-м круге заезда из 51 круга. Хемильтону пришлось остановиться для замены детали на болиде, Феттель же получил 10-секундную штрафную остановку за свое действие. В результате оба пилота потеряли места в первой тройке. Взамен пилот Red Bull Даниэль Риккардо стал лидером. Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Williams Лэнс Стролл поделили 2-й и 3-й места.

C.Б.

