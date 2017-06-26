В Дамаске на армейском пункте досмотра прогремел взрыв

2017-06-26 17:21 | www.trend.az | 2

Взрыв прогремел на армейском пункте досмотра автотранспорта в квартале Машруу Думмар в Дамаске, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

"Мощный взрыв прогремел на блокпосту армии в Машруу Думмар, возможно это был заминированный автомобиль. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Похожий инцидент произошел в пригороде сирийской столицы 23 мая. Взрыв прогремел на КПП армии на въезде в город со стороны трассы, ведущей в аэропорт. Сообщалось, что его устроил смертник в заминированной машине. При этом военным удалось задержать еще один автомобиль со взрывчаткой, которому удалось проехать через КПП.