Япония призвала ОАЭ к диалогу с Катаром

2017-06-26 17:22 | www.trend.az | 3

Япония призывает ОАЭ к диалогу с Катаром для разрешения сложившейся конфликтной ситуации, заявил замглавы японского МИД Кэнтаро Соноура в ходе встречи с главой МИД ОАЭ Халифом бен Заед Аль Нахайяном, передает РИА Новости.

Ранее Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как передает телеканал NHK по итогам состоявшейся накануне встречи, Соноура заявил, что единство стран Персидского залива является залогом стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, глава МИД ОАЭ заверил японского коллегу, что его правительство предпринимает все меры для недопущения негативного влияния конфликта на работу компаний из Японии в регионе.

Четыре арабских страны (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн) требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.