Как азербайджанские звезды следили за ходом гонок Формулы 1 (ФОТО)

2017-06-26 17:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 23-25 июня состоялись соревнования Гран-при Азербайджана Формулы 1, сообщает Trend Life. Среди звезд азербайджанской эстрады и телеведущих нашлось большое количество поклонников захватывающих соревнований. Многие из них поделились на своих страницах в социальных сетях яркими фотографиями, снятыми во время просмотра соревнований, а также в ходе посещения развлекательной зоны в Приморском бульваре.

За ходом соревнований звезда эстрады Ройа Айхан следила вместе с сыном Гусейном. Возможно, увидев захватывающие гонки воочию, сын певицы в будущем захочет стать пилотом Формулы-1.

Популярный исполнитель Мири Юсиф вместе с детьми наблюдал за ходом гонок с трибуны.

Исполнитель Азад Шабанов не только прогулялся по пит-лейну, но и успел сфотографироваться со звездными гостями - известной российской актрисой Анастасией Задорожной и моделью Галинкой Миргаевой, которую называют «русской» Анджелиной Джоли.

В рамках развлекательной программы Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку состоялись концерты звезд мировой музыкальной эстрады. Концертная программа на главной сцене Baku City Circuit в Приморском бульваре была открыта звездой турецкой эстрады Тарканом. Танцовщица Оксана Расулова, как и многие, не упустила возможность посетить выступления звезды.

Телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов не только наблюдал за ходом гонок, но и пообщался с суперзвездой Мэрайи Кэри, концерт которой стал кульминацией гоночного уик-энда.

Известной азербайджанской певице и композитору Тунзале Агаевой повезло – у ее есть фотография с победителем Гран-при Азербайджана пилотом команды Red Bull Даниэлем Риккардо. И еще один снимок на память уже с другим пилотом команды Red Bull Максом Ферстаппеном.

Телеведущий Ранар Мусаев тоже прогулялся по пит-лейну и сфотографировался на фоне гоночного болида.

Ведущий Турал Асадов и всемирно известный пилот Формулы 1 Дэвид Култхард.

(Автор: Джани Бабаева)