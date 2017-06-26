В Вооруженных Силах проведен «День открытых дверей»

2017-06-26 17:48 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, на мероприятиях в различных воинских частях с участием руководящего состава были организованы встречи с родителями, обсуждены интересующие их вопросы.

Общественность, представители СМИ ознакомились с жилищными и бытовыми условиями в воинских частях, посетили служебные, административные здания, казармы и столовые солдат, а также приняли участие в концертных программах и других культурно-массовых мероприятиях.