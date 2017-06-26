В ходе антитеррористической операции на востоке Турции погиб один военнослужащий

2017-06-26 17:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В ходе операции против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) на востоке Турции получили ранения двое военнослужащих, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Операция проходит в районе Каракочан, турецкой провинции Элязыг. В результате открытого боевиками РПК огня по турецким военнослужащим, двое из них были ранены. Один из раненых солдат, несмотря на вмешательство врачей, скончался.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес порядка 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Текст: Талех Агавердиев)