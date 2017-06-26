В воинских частях проведен «День открытых дверей» – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-26 18:04 | www.oxu.az | 3

По поручению министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова в связи с 26 июня – Днем Вооруженных Сил во всех воинских частях для родителей и близких солдаты был организован «День открытых дверей» и праздничные мероприятия.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, на мероприятиях в различных воинских частях с участием руководящего состава были организованы встречи с родителями, обсуждены интересующие их вопросы.

Общественность, представители СМИ ознакомились с жилищными и бытовыми условиями в воинских частях, посетили служебные, административные здания, казармы и столовые солдат, а также приняли участие в концертных программах и других культурно-массовых мероприятиях.

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Согласно соответствующему указанию министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, сегодня по случаю Дня Вооруженных Сил Азербайджана с 11:00 во всех воинских частях для родителей и близких солдат проводится «День открытых дверей».

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, посетители смогут близко ознакомится с условиями проживания и быта личного состава, посетить служебные и административные здания, а также общежития и столовые для солдат.

В рамках «Дня открытых дверей» планируется организовать встречи командиров воинских частей с родителями, концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

С.Б.

