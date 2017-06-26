ПАСЕ обсудит будущее председателя организации

2017-06-26 18:06 | www.oxu.az | 4

Сегодня на первом летнем заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге на обсуждение был вновь вынесен вопрос отстранения Педро Аграмунта с поста президента структуры.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, так как во внутренних процедурных правилах ПАСЕ не предусмотрены положения об отстранении президента, вице-президентов и председателей комитетов Ассамблеи от должности до истечения срока их полномочий и Бюро ПАСЕ не может отстранить от должности президента Педро Аграмунта, сегодня утром в Бюро ПАСЕ, а также на пленарном заседании были обсуждены пути выхода из ситуации.

Ожидается, что в связи с этим на завтрашнем пленарном заседании ПАСЕ будет обсужден специальный отчет.

Выступившие на сегодняшнем пленарном заседании некоторые депутаты призвали отстранить Педро Аграмунта от должности, избрать нового президента Ассамблеи, а также в кратчайшие сроки урегулировать сложившийся кризис. В то же время на сегодняшнем заседании Бюро ПАСЕ был также поднят вопрос избрания нового президента на октябрьской сессии структуры.

Наряду с этим, часть членов группы Европейской Народной Партии в ПАСЕ выступила за изменение внутреннего устава Ассамблеи в связи с указанным вопросом, но применить это изменение в отношении не нынешнего, а будущего председателя.

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт хоть и принял участие в заседании Бюро, к сегодняшнему пленарному заседанию не присоединился.

Также он не сделал каких-либо заявлений журналистам после выхода с заседания Бюро.

Председательствовали на пленарном заседании вице-президенты.

Отметим, вместе с возглавляемой заместителем председателя Госдумы России Владимиром Васильевым делегацией Педро Аграмунт в марте этого года совершил визит в Сирию, провел ряд встреч, в частности с президентом Сирии Башаром Асадом, что вызвало недовольство членов ПАСЕ. Парламентарии подняли вопрос недоверия к П. Аграмунту.

Ожидалось, что на предыдущей сессии ПАСЕ П. Аграмунт объявит о своей отставке, но он этого не сделал.

Так как П. Аграмунт не подал в отставку и в Уставе не прописана процедура импичмента, неопределенность в связи с его участью продолжается.

C.Б.

