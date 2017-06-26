В Гяндже найден снаряд гранатомета

2017-06-26 18:13 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в ANAMA, сегодня в 13:12 из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Агентство поступила информация о том, что на территории вблизи «Azərittifaq» в Низаминском районе города Гянджа обнаружен неразорвавшийся снаряд (НРБ).

Специальная мобильная оперативная группа Агентства была сразу же направлена на эту территорию. Специалисты осмотрели территорию и обнаружили 1 50 мм. снаряд гранатомета (O-822). Снаряд был перевезен на центральную территорию Агентства для уничтожения. На территории 100 кв. м. вокруг места обнаружения НРБ был проведен осмотр, опасных предметов и устройств обнаружено не было.