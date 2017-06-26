В Мингячевире жестоко избили владельца магазина

2017-06-26 18:31 | www.oxu.az | 4

В Мингячевире мужчина нанес тупым предметом многочисленные телесные повреждения владельцу магазина.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован по улице 20 Января.

Владелец маркета Elit Адиль Газанфар оглу Аббасов 1966 г.р. был избит своим соседом. В ходе драки с использованием тупого предмета, а также топора, была частично разбита одна из витрин магазина.

А.Аббасов госпитализирован с многочисленными порезами шеи и ранениями головы. Ему оказана медицинская помощь.

По информации, избивший А.Аббасова сосед является его постоянным клиентом. Переросший в драку спор в магазине начался из-за безналичной оплаты. Сосед настаивает, что Аббасов снял с его карты больше денег, чем полагалось.

По факту ведется расследование Мингячевирским РУП.

С.Б.

