«Аль-Каида» освободила заложника после шести лет плена

2017-06-26 18:57 | www.oxu.az | 3

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) освободила шведского подданного Йохана Густафссона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Министерство иностранных дел Швеции в специально распространенном заявлении.

«С большой радостью я могу заявить о выходе на свободу Йохана Густафссона», — приводит BBC News слова главы МИД королевства Маргот Вальстрем. В настоящее время мужчина направляется на родину. Когда и где его освободили, не сообщается.

Мужчина вместе с двумя гражданами ЮАР попал в плен к группировке «Аль-Каида исламского Магриба» в Мали в 2011 году. Один из южноафриканцев в 2015-м был случайно обнаружен французскими войсками во время рейда в деловом квартале на севере страны.

С.Б.

