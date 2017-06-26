Самолет экстренно сел в Манчестере из-за сломанного крыла

2017-06-26 19:52 | www.trend.az | 5

Самолет авиакомпании Thomas Cook совершил экстренную посадку в аэропорту британского города Манчестер из-за сломанного крыла, передает РИА Новости со ссыкой на газету Daily Mail.

По данным издания, лайнер вылетел из Манчестера на Кубу в 12.20 по местному времени. Из-за поломки крыла ему пришлось повернуть обратно в аэропорт вылета. Лайнер совершил посадку в районе 15.00 по местному времени.

На появившихся в СМИ фото видно, что у самолета Airbus A330 нет части крыла. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В авиакомпании сообщили, что у лайнера случилась "предположительная техническая неисправность" в воздухе. О причинах поломки крыла не сообщается.