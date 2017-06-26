Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа

2017-06-26 20:10 | www.oxu.az | 2

Сегодня Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространило агентство «Associated Press».

Отметим, ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а когда были внесены изменения (из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

Постановление означает, что мартовский указ президента будет частично восстановлен до тех пор, пока Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела, следующие слушания по которому назначены на октябрь. Суд, в частности, ограничил действие указа на иностранцев, которые имеют крепкие связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

Напомним, в начале июня Трамп обратился к Верховному суду с просьбой рассмотреть иск о пересмотре решения Апелляционного суда, который счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение иммиграционного указа.

A.C.

