Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 157 человек

2017-06-26 20:50 | www.oxu.az | 5

Еще несколько человек скончались от ожогов, полученных в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, число жертв возросло до 157 человек, 50 человек с обширными ожогами остаются в больнице.

В воскресенье телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти сообщал, что в результате возгорания цистерны с топливом погибли 152 человека, свыше 110 пострадали.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.

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По меньшей мере 123 человека погибли, 15 пострадали в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv.

По его сведениям, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. На настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар.

A.M.