На Ставрополье легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот погиб

2017-06-26 21:29 | www.trend.az | 3

Пилот погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

"В хуторе Грушевый в районе аэропорта ДОСААФ произошло падение легкомоторного самолета, один человек погиб", — говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается, на месте работают оперативные службы, отметили в ведомстве.

"По уточненным данным, самолет принадлежал частному лицу. Марка — самодельный летательный аппарат", — добавили в ГУ МЧС.