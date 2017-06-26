Глава МИД Катара посетит Вашингтон

2017-06-26 21:47 | www.apa.az | 4

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани на этой неделе посетит с визитом Вашингтон.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщили в посольстве Катара в России.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация США рассматривает возможность проведения в американской столице саммита лидеров арабских стран для урегулирования ситуации вокруг Катара и интенсификации борьбы с экстремизмом.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.