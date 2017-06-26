Французскую модель убил баллончик для взбивания сливок

2017-06-26 21:47 | www.oxu.az | 5

Известная французская фитнес-модель и блогер Ребекка Бургер погибла в результате взрыва баллончика для взбивания сливок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, о смерти девушки сообщили ее родные.

«С большой грустью сообщаем, что Ребекка скончалась 18 июня 2017 года в результате несчастного случая. С прискорбием, ее родные и близкие», — сообщается в последней публикации в аккаунте модели в Instagram.

Также родные Ребекки опубликовали фотографии взорвавшегося сифона и сообщили, что удар пришелся в грудь и вызвал остановку сердца. Они также призвали держаться подальше от такого рода баллончиков.