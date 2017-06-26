Новый образ EMIN’а – ФОТО + ВИДЕО
2017-06-26 22:00 | www.oxu.az | 3
Новый образ популярного исполнителя EMIN’а удивил поклонников, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.
«На съемках остросюжетного клипа на песню «Испания. Лето», о супер-крутом неудачнике по имени Хосе Мамедов, скоро он вас удивит!» - пишет EMIN в Instagram, делясь видеороликом со съемок клипа в котором он появляется в неожиданном образе – усатый и длинноволосый - удивившим поклонников.
У Хосе Мамедова – образа, созданном EMIN’ом для нового клипа, - уже есть своя страница в социальной сети Instagram - @josemamedov – на которую за несколько часов с момента ее открытия подписалось около 600 человек.
Отметим, что одну из ролей в клипе «Испания. Лето» сыграет заслуженный артист Азербайджана, шоумен №1 Мурад Дадашов.