Новый образ EMIN’а – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-26 22:08 | www.oxu.az | 3

Новый образ популярного исполнителя EMIN’а удивил поклонников, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«На съемках остросюжетного клипа на песню «Испания. Лето», о супер-крутом неудачнике по имени Хосе Мамедов, скоро он вас удивит!» - пишет EMIN в Instagram, делясь видеороликом со съемок клипа в котором он появляется в неожиданном образе – усатый и длинноволосый - удивившим поклонников.

Публикация от eminofficial (@eminofficial) Июн 25 2017 в 10:29 PDT

Публикация от eminofficial (@eminofficial) Июн 26 2017 в 4:40 PDT

У Хосе Мамедова – образа, созданном EMIN’ом для нового клипа, - уже есть своя страница в социальной сети Instagram - @josemamedov – на которую за несколько часов с момента ее открытия подписалось около 600 человек.

Публикация от JoseMamedov (@josemamedov) Июн 26 2017 в 4:21 PDT

Отметим, что одну из ролей в клипе «Испания. Лето» сыграет заслуженный артист Азербайджана, шоумен №1 Мурад Дадашов.

Публикация от Murad Dadashov (@mdadashow) Июн 26 2017 в 5:02 PDT

Публикация от Murad Dadashov (@mdadashow) Июн 26 2017 в 5:39 PDT

A.C.

