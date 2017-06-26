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Новый образ EMIN’а – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-26 22:08 | www.oxu.az | 3

Новый образ популярного исполнителя EMIN’а удивил поклонников, передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«На съемках остросюжетного клипа на песню «Испания. Лето», о супер-крутом неудачнике по имени Хосе Мамедов, скоро он вас удивит!» - пишет EMIN в Instagram, делясь видеороликом со съемок клипа в котором он появляется в неожиданном образе – усатый и длинноволосый - удивившим поклонников.

 

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

 

 

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

У Хосе Мамедова – образа, созданном EMIN’ом для нового клипа, -  уже есть своя страница в социальной сети Instagram - @josemamedov – на которую за несколько часов с момента ее открытия подписалось около 600 человек.

 

Публикация от JoseMamedov (@josemamedov)

Отметим, что одну из ролей в клипе «Испания. Лето» сыграет заслуженный артист Азербайджана, шоумен №1 Мурад Дадашов.

 

Публикация от Murad Dadashov (@mdadashow)

 

 

Публикация от Murad Dadashov (@mdadashow)

A.C.

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