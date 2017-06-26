Белый дом: “Трамп считает, что Россия могла вмешаться в выборы в США”

2017-06-26 22:24 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и "потенциально другие страны" могли вмешиваться в американские выборы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены", - сказал Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня Дональд Трамп в своем Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в "сговоре" с Москвой.