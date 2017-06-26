В России легкомоторный самолет потерпел крушение, пилот погиб

2017-06-26 22:24 | www.oxu.az | 4

Пилот погиб в результате крушения легкомоторного самолета в Ставропольском крае.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

«В хуторе Грушевый в районе аэропорта ДОСААФ произошло падение легкомоторного самолета, один человек погиб», — говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливается, на месте работают оперативные службы, отметили в ведомстве.

«По уточненным данным, самолет принадлежал частному лицу. Марка — самодельный летательный аппарат», — добавили в ГУ МЧС.