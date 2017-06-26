В Иране на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар: 100 раненых

2017-06-26 22:40 | www.oxu.az | 4

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в третьем по величине иранском городе Исфахан, пострадали по меньшей мере 100 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, возгорание произошло в понедельник утром в хранилище серы, уточняет агентство.

По его данным, у большинства пострадавших зафиксировано отравление газом, некоторые отправлены в местные больницы, число госпитализированных не уточняется.

Причина пожара пока не установлена.