Лавров поговорил с Тиллерсоном по телефону

2017-06-26 22:56 | www.apa.az | 1

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как передает АПА, об этом сообщается на официальном сайте МИД России

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ», - говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.