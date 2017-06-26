Жертвами взрывов на северо-востоке Нигерии стали 16 человек

2017-06-26 23:18 | www.apa.az | 2

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 13 пострадали в результате серии нападений смертников в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, одной из целей террористов-смертников стал университет города Майдугури.

По словам комиссара полиции штата Борно Дэмьена Чукву, подразделение полиции было отправлено на место взрывов, пострадавших доставили в больницу.