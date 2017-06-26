Нефть дорожает на ожиданиях по сделке ОПЕК+

2017-06-26 23:17 | www.trend.az | 4

Мировые цены на нефть увеличиваются, поскольку инвесторы оценивают усилия стран-членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран по сокращению производства, передает РИА Новости.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,68%, до 46,06 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,84% — до 43,37 доллара за баррель. При этом ранее она демонстрировала противоположную динамику.

Трейдеры по-прежнему ожидают роста цен на нефть из-за усилий ряда стран в рамках сделки ОПЕК+. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

При этом сдерживает динамику нефтяных цен то, что участники торгов по-прежнему отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США. По итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число буровых выросло на 520 штук, или в 2,2 раза.

"Настроения на рынке слишком "медвежьи", и рынок крайне уязвим к короткому ралли. Мы в долгосрочной перспективе настроены "медвежьи", но в среднесрочной перспективе рынок будет восприимчив к ралли", — приводит газета The Wall Street Journal мнение брокерской iiTrader.

Аналитики Commerzbank сообщили изданию, что рост цен на нефть является, скорее всего, "техническим контрдвижением", коррекцией после падения до минимума за 7 месяцев. Мировые цены на "черное золото" падали до таких отметок на минувшей неделе на фоне данных о росте добычи в США.