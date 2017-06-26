Премьер-министр Индии пообещал, что Индия вскоре станет подобна США

2017-06-26 23:37 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал, что его страна вскоре станет страной, подобной США с точки зрения благоприятных условий для развития ее граждан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Моди заявил, выступая перед представителями индийской диаспоры в Вашингтоне.

В своей речи он отметил, что многие выходцы из Индии добились успеха в Америке из-за того, что в США существует благоприятный климат для развития.

«У истории вашего успеха есть простая причина: вы получили здесь благоприятные условия. Столь же талантливые индийцы, 1 млрд 250 млн человек, остались в Индии, теперь и они получат благоприятные условия. Скоро мы дадим Индии развитие», - сказал Моди.