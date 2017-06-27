Меркель призвала Европу активнее участвовать в решении проблем в Сирии

2017-06-27 00:04 | www.apa.az | 6

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны к более активному участию в урегулировании ситуации в Сирии и Ливии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом А.Меркель заявила в интервью журналу Brigitte.

"В некоторых вопросах мы, европейцы, не играем той роли, какую могли бы. Например, Сирия, она находится не у порога США, а у нашего порога. Мы тоже должны принимать участие… в процессе мирного урегулирования в Сирии. Сирийские беженцы прибывают к нам – в Европу. Кроме того, еще один важный вопрос — как быть с Ливией? Как государство Ливия не существует, оттуда поступают мигранты… Будучи европейцами, мы должны чувствовать ответственность и не ждать, когда кто-нибудь решит нашу проблему", заявила Меркель

Она также отметила недостаток взаимодействия с США по вопросам экологии и свободной торговли.