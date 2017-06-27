Трамп намерен укрепить американское энергетическое лидерство за рубежом

2017-06-27 00:28 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп намерен укрепить американское энергетическое лидерство за рубежом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этлм заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп собирается "использовать внутренние энергетические ресурсы, чтобы создать рабочие места здесь в США и укрепить американское лидерство за рубежом".

"Позже на этой неделе мы сделаем важное объявление по повестке президента относительно того, как мы установим американское энергетическое доминирование", — сообщил он.

Отвечая на вопрос, что означает энергетическое доминирование США, Спайсер привел в пример поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, у этого вопроса есть как экономический, так и политический аспект.