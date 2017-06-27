Выпущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля

2017-06-27 00:50 | www.apa.az | 3

Выпущенная из сектора Газа ракета упала в незаселенной местности на юге Израиля, пострадавших нет.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник в распространенном коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Запущенная с территории сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности в районе регионального совета Шаар Ха-Негев, - сообщили военные. - Информации о пострадавших не поступало”

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 18 марта. Тогда в ответ израильские самолет и танк поразили огнем две позиции движения ХАМАС в секторе Газа.