В Евросоюзе пообещали отомстить США за пошлины на сталь

2017-06-27 01:21 | www.trend.az | 4

Евросоюз намерен принять ответные меры, если США введут ограничения на импорт европейской стали, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"Мы должны будем убедиться, что эта мера соответствует нормам ВТО, и если она ударит по нам, мы, конечно, ответим тем же. Как именно и когда, я сейчас не скажу, но мы готовимся", — сообщила Мальмстрем.

"Обычно мы не говорим об ответных мерах, пока нет определенности, но это тот случай, когда реакция будет сильной", — отметил в беседе с FT другой европейский дипломат.

В апреле президент США Дональд Трамп распорядился начать проверку влияния импорта стали на национальную безопасность. Результаты исследования вскоре будут обнародованы, и Вашингтон, вероятно, введет в этой области новые пошлины или квоты. Новые меры, как ожидается, будут болезненными для Европы, Канады и Японии.