В Йемене девять человек погибли при авиаударе арабской коалиции

2017-06-27 01:39 | www.apa.az | 4

Не менее девяти человек погибли, еще четверо ранены в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в центральной части Йемена.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, авиаудар был нанесен по провинции Мариб в 173 километрах к северо-востоку от столицы страны города Сана.

"Бомбардировщики под управлением Саудовской Аравии нанесли несколько ударов по домам жителей деревни в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, включая двух женщин" - приводит агентство слова чиновника.