Nijerya'da terör kabusu: Eş zamanlı bombalı 7 intihar saldırısı

2017-06-27 02:24 | www.trend.az | 1

Nijerya polisi adına açıklama yapan komiser Damian Chukwu, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Chukwu, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin de yaralandığını kaydetti. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: Hurriyet