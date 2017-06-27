В Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 99-летию ВС Азербайджана

2017-06-27 03:09 | www.apa.az | 4

В российской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 99-летию азербайджанской армии.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на встрече организованном в Гостевом Доме посольства Азербайджана в России участвовали военные атташе 40 стран, представители общественности России и Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что сегодня День Вооруженных Сил Азербайджана имеет особое значение для страны: «26 июня 1918 года указом Кабинета Министров Азербайджанской Демократической Республике был создан специальный полк азербайджанской армии. С этого дня ведет свое летоисчисление азербайджанская армия. В Советское время было открыто Военное училище имени Нахичеванского, военному строительству всегда уделялось пристальное внимание. Среди всех 15 республик, входивших в состав СССР, Азербайджан заплатил самую высокую цену за свою независимость - Черный январь, война в Карабахе, Ходжалинская трагедия и многое другое. В связи с чем была необходимость в создании сильной армии, способной защитить суверенитет страны и свои границы. И такая армия была создана. Сегодня армия Азербайджана входит в число 50 самых мощных армий мира. Мы этим очень гордимся».

Обращаясь к военным атташе посольств иностранных стран Полад Бюльбюльоглу сказал: «Азербайджан подвергся агрессии, 20 процентов нашей территории оккупировано. Как посол, хочу вам сказать - передайте своим странам, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией своих земель. Разумеется, мы хотим решить этот вопрос мирным путем. Но как говорится, хочешь мира - готовься к войне. Сегодня наша армия способна выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего. Но Азербайджан все еще надеется на мирное решение нагорно-карабахского конфликта. Мы надеемся, что разум возобладает».

На мероприятии также выступил военный атташе Азербайджана в России, полковник Радж Бабаев, рассказавший об истории создания национальной армии. Затем был дан торжественный обед по случаю Дня Вооруженных Сил Азербайджана.