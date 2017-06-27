В Баку пьяный водитель помял 7 соседских машин

2017-06-27 03:29 | www.apa.az | 5

В Бинагадинском районе Баку, на проспекте Ататюрка водитель автомобиля “Hyundai” Расим Казымов помял во дворе собственного дома 7 припаркованных соседских машин.

Как передает АПА, на место происшествия прибыли сотрудники Бинагадинского РУП.

Получивший незначительные травмы водитель сначала был доставлен для прохождения медицинского осмотра в больницу, а затем в отделении полиции.

При задержании виновник ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По факту ведется расследование.