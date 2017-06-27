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Генпрокурор Бразилии выдвинул обвинения в коррупции против президента

2017-06-27 04:28 | www.apa.az | 3

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано ыдвинул обвинения против президента Мишела Темера в коррупции.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, Жано передал свои обвинения в нижнюю палату конгресса. Конгрессмены должны будут решить, начинать ли судебное преследование президента. Как отмечает агентство, для этого необходимо, чтобы решение поддержали две трети от всех конгрессменов. В то же время коалиция поддерживающих Темера законодателей в нижней палате уверена, что сможет предотвратить подобный исход.

Жано начал расследование о коррупции и препятствовании правосудию в отношении Темера в прошлом месяце. У суда есть видеозапись, на которой Темер якобы обсуждает условия подкупа бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, который являлся инициатором импичмента предыдущего президента страны Дилмы Руссеф.

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