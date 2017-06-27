Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового главы ФБР

2017-06-27 04:49 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Кристофера Рея, выдвинутого ранее на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР).

Как передает АПА, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

О назначении Рея американский лидер официально объявил 7 июня.

Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 годах занимал пост помощника министра юстиции, генерального прокурора США по уголовным делам. В настоящее время является партнером юридической фирмы King&Spalding.